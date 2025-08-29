Un giovane giocatore viola raggiunge Krastev al Siracusa: addio definitivo

Il legame di mercato tra Fiorentina e Siracusa si rafforza ulteriormente. Dopo l’arrivo di Dimo Krastev, che nelle scorse ore ha firmato il contratto con la squadra siciliana sancendo il suo passaggio in prestito, è arrivata un’altra operazione tra i due club.
Un giovane profilo viola lascia Firenze
Come riportato da lacasadic.com, il Siracusa ha definito l’acquisto di Ernestas Gudelevicius, centrocampista classe 2005 escluso dal progetto tecnico della Fiorentina. Per il giovane lituano è pronto un trasferimento a titolo definitivo, con firma sul contratto attesa in serata.
Per Gudelevicius, inoltre, è arrivata anche una soddisfazione personale: nella giornata odierna è giunta la convocazione con la Lituania U21 in vista dei prossimi impegni nelle qualificazioni all’Europeo di categoria.
