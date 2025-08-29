Un giovane giocatore viola raggiunge Krastev al Siracusa: addio definitivo

Viola News
Redazione VN

Il legame di mercato tra Fiorentina e Siracusa si rafforza ulteriormente. Dopo l’arrivo di Dimo Krastev, che nelle scorse ore ha firmato il contratto con la squadra siciliana sancendo il suo passaggio in prestito, è arrivata un’altra operazione tra i due club.

Come riportato da lacasadic.com, il Siracusa ha definito l’acquisto di Ernestas Gudelevicius, centrocampista classe 2005 escluso dal progetto tecnico della Fiorentina. Per il giovane lituano è pronto un trasferimento a titolo definitivo, con firma sul contratto attesa in serata.

Per Gudelevicius, inoltre, è arrivata anche una soddisfazione personale: nella giornata odierna è giunta la convocazione con la Lituania U21 in vista dei prossimi impegni nelle qualificazioni all’Europeo di categoria.

