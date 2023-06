Under 16 – La Fiorentina va in semifinale e la Lazio fa un ‘beau gest’

Oggi alla fine della partita del campionato Under 16 fra Fiorentina e Lazio che vi abbiamo raccontato in diretta terminata con la vittoria dei viola per 2-1 e conseguente passaggio alle semifinali nazionali, i giovani della Lazio sono stati protagonisti di un bel gesto, tra l'altro decisamente insolito a livello di settore giovanile. Hanno aspettato il rientro della Fiorentina negli spogliatoi per applaudirli e complimentarsi con loro. Complimenti ai viola per la vittoria e ai laziali per il gesto veramente speciale che merita di essere sottolineato.