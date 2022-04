Ufficiale: finale di Coppa Italia Primavera sovrapposta a Fiorentina-Udinese

Il recupero al Franchi della prima squadra e la finale di Coppa Italia Primavera nello stesso giorno: niente spostamento (per ora)

Sovrapposizione confermata, almeno per ora. Come rende noto la Lega Serie A attraverso l'ultimo comunicato inserito nel proprio sito ufficiale, la finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Atalanta si giocherà, come da programma, mercoledì 27 aprile 2022, alle ore 18:00, allo stadio Penzo di Venezia. Visto l'esito delle gare di semifinale - aggiunge la Lega - e per effetto del sorteggio pro forma effettuato alla presenza del Giudice Sportivo, la Fiorentina è stata indicata come squadra di casa.