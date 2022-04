La Fiorentina Primavera vola in finale: la gara coincide con Fiorentina-Udinese

Aquilano vola in finale per la quarta volta consecutiva. Ecco la data della finale, che combacerà con un match dei ragazzi di Italiano

La Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani è in finale di Coppa Italia per la quarta volta di fila. I viola sfideranno l'Atalanta, uscita vincitrice nel match contro l'Empoli. La gara che assegnerà la Coppa, ufficiosamente, è fissata il 27 Aprile allo stadio Penzo di Venezia. La concomitanza con il match di recupero tra Fiorentina-Udinese porterà la dirigenza viola a chiedere lo slittamento della finale per seguire le due partite nel migliore modo possibile.