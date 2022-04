Coppa Italia Primavera, la semifinale Fiorentina-Roma LIVE dalle 16.30 su VN

I viola, campioni in carica dal 2019, cercano la quarta finale di fila

Penultimo atto della Coppa Italia Primavera 2021/22, al “Bozzi” di Firenze va in scena la semifinale Fiorentina-Roma. I ragazzi di Alberto Aquilani cercano la quarta finale di fila, impresa riuscita solo al Torino negli anni '80, per andare all'assalto del quarto trionfo consecutivo, traguardo ancora inedito per la categoria e mai raggiunto da nessuna squadra. L'altra semifinale è Atalanta-Empoli [SEGUI IL RISULTATO LIVE]. Dalle 16.30 vi raccontiamo in diretta il confronto tra viola e giallorossi.