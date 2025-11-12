Dopo la convincente vittoria per 4-1 contro il Pescara, l’allenatore della Fiorentina U17, Stefano Guberti, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni ufficiali del club.
giovanili
U17, Guberti: “Ecco è il mio approccio: prima tecnica e mentalità poi la classifica”
“Nel nostro settore giovanile non parliamo quasi mai di obiettivi di classifica. Il mio approccio è chiaro: prima viene la crescita tecnica e mentale dei ragazzi. Se poi arrivano anche risultati concreti, è un bonus, ma non è ciò su cui ci concentriamo.”
L’importanza dell’aspetto mentale—
L’aspetto mentale pesa tantissimo. È qualcosa che non si può insegnare come un gesto tecnico, va compreso e interiorizzato. La sfida principale è entrare nella testa dei ragazzi e far capire loro quanto questi dettagli contino davvero.
L’esperienza tra i professionisti—
Può sembrare presuntuoso, ma chi ha vissuto certe situazioni ha una prospettiva diversa. Spesso riesco a cogliere piccole sfumature nei ragazzi, atteggiamenti o sguardi, che magari avevo anche io da giovane. Sono dettagli minimi, ma che fanno la differenza nel percorso di crescita.
Uno spogliatoio cambiato—
I giovani di oggi sono molto diversi rispetto a quando ero io. Alcuni aspetti li comprendono subito, altri li affrontano con più difficoltà. Non è semplice, ma questo percorso mi sta aiutando a crescere anch’io come allenatore, indipendentemente dai miei obiettivi futuri.
Sulla sua carriera, Guberti rivela le ambizioni:
Mi piacerebbe un giorno guidare la Primavera e, chissà, arrivare tra i grandi. Ma adesso il mio focus è sulla crescita dei ragazzi, e credo che questo sia l’aspetto più importante del mio lavoro.
