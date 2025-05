VN – Galloppa, i playoff e poi una prima squadra? Chi può ereditare la Primavera

Le fasi finali , infatti, inizieranno domani: alle 18 la sfida contro la Juventus (a seguire sabato, sempre alle 18, Milan-Sassuolo), poi lunedì la prima ed eventuale semifinale alle 20:30 contro la Roma (l'altra semifinale sarà martedì alle 20:30, nella quale la vincente della gara 2 affronterà l'Inter) e la finale sarà disputata venerdì 30 , sempre alle 20:30 . (In caso di pareggio nelle sfide del primo turno, passerà la squadra che delle due è meglio posizionata in classifica; dalla semifinale in poi, invece, sono previsti direttamente i calci di rigore).

Il possibile addio e l'eventuale sostituto

Negli ultimi giorni, il nome di Daniele Galloppa è stato affiancato più volte alla Serie C. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il mister appena 40enne avrebbe occhi addosso, in particolare quelli di Lumezzane e Rimini. Che possa la sua carriera continuare davvero fuori Firenze? Se dovesse andarsene, chi potrebbe essere un possibile erede? Un nome da tenere in considerazione è quello di Marco Capparella, attuale allenatore dell'Under 18 che pare aver soddisfatto la società anche grazie alle prestazioni dei suoi ragazzi durante la Viareggio Cup (conclusa purtroppo in seconda posizione, a causa della sconfitta in finale contro il Genoa). La Fiorentina potrebbe dunque affidarsi a lui in caso di separazione delle strade del club e dell'ex centrocampista romano.