Di Marzio: “Galloppa nel mirino di due club di Serie C”

Sirene di mercato anche per Daniele Galloppa in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'attuale allenatore della Primavera, a Firenze dal 2020 e partito dagli Under 17, sarebbe finito nel mirino di due club di Serie C in vista della prossima stagione. Sul tecnico, infatti, avrebbero messo gli occhi il Rimini e il Lumezzane.