Galloppa sfida la Juventus: “Vogliamo vincere. Scenderemo in campo nel modo giusto”

Il bilancio è senz'altro positivo. Abbiamo fatto un'annata importante, da protagonisti. Certo, ci sono stati alti e bassi: dopo la vittoria a Roma eravamo primi, poi è arrivato un periodo difficile. Ma abbiamo chiuso con tre vittorie consecutive e centrato i playoff, quindi non posso che essere soddisfatto. Quello che mi rende orgoglioso di questo gruppo sono due cose: il lato umano, con una squadra unita e uno staff affiatato – vedere tutta la panchina abbracciare Lamouliatte dopo il suo gol è stato bellissimo – e la crescita costante della squadra, che ha sempre provato a dire la sua nonostante le difficoltà. Contro la Juventus non dobbiamo pensare che ci basta il pareggio. Magari questo condizionerà più loro che noi, ma noi dobbiamo entrare in campo per vincere. Solo nei minuti finali, a seconda dell’andamento, valuteremo se può bastare il pari. Ma l’approccio deve essere da squadra che vuole imporsi