Scudetto Primavera, la finale sarà Fiorentina-Parma: i ducali battono il Cesena

Dopo il 2-0 inflitto nella giornata di ieri dalla Fiorentina di Daniele Galloppa al Bologna, questa sera è stato il turno del Parma battere per 2-1 il Cesena nell'altra semifinale. Dunque i viola giovedì sera al Viola Park affronteranno nella finalissima scudetto i ducali del tecnico Nicola Corrent . L'appuntamento con la storia per Braschi e compagni è fissato, quindi, per il 28 maggio alle 20:30, in un match importantissimo e che rappresenta il coronamento di una grande stagione.

La formazione emiliana ha avuto la meglio su un Cesena mai domo grazie al rigore realizzato da Mikolajewski al 72'. I viola dovranno stare molto attenti a questo forte centravanti polacco, che ha deciso la semifinale con una doppietta (la prima rete era stata siglata al 28', sempre dal dischetto). Di Zamagni, invece, la rete dei romagnoli, arrivata al 55' per il momentaneo 1-1. Ricordiamo che Fiorentina e Parma erano arrivate a pari punti in classifica al termine della regular season.