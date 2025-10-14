Primavera, l’Europa si avvicina: mercoledì il debutto in Polonia

Per la squadra guidata da Daniele Galloppa sarà una doppia sfida affascinante e impegnativa, contro un avversario solido e abituato a competere in ambito europeo. Ma in casa viola non manca l’entusiasmo: il gruppo, ricco di talenti provenienti dal settore giovanile e da recenti innesti, sogna di scrivere una nuova pagina nella storia del club.