Primavera, l’Europa si avvicina: mercoledì il debutto in Polonia

La Fiorentina Primavera debutta in Europa: sfida al Legia Varsavia il 22 ottobre e ritorno il 5 novembre al Viola Park, stadio “Curva Fiesole”
Si avvicina un momento storico per la Fiorentina Primavera. I giovani viola, protagonisti nelle ultime stagioni del campionato italiano e della Coppa Italia di categoria, si preparano a vivere la prima esperienza europea della loro storia. L’occasione arriva con la UEFA Youth League, dove al secondo turno preliminare affronteranno i polacchi del Legia Varsavia.
L’andata è in programma il 22 ottobre 2025 in Polonia, mentre il ritorno si giocherà il 5 novembre, tra le mura amiche del Viola Park, nello stadio “Curva Fiesole”, impianto che farà da cornice al debutto internazionale casalingo dei gigliati.