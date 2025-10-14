Viola News
Primavera, l’Europa si avvicina: mercoledì il debutto in Polonia

La Fiorentina Primavera debutta in Europa: sfida al Legia Varsavia il 22 ottobre e ritorno il 5 novembre al Viola Park, stadio “Curva Fiesole”
Si avvicina un momento storico per la Fiorentina Primavera. I giovani viola, protagonisti nelle ultime stagioni del campionato italiano e della Coppa Italia di categoria, si preparano a vivere la prima esperienza europea della loro storia. L’occasione arriva con la UEFA Youth League, dove al secondo turno preliminare affronteranno i polacchi del Legia Varsavia.

L’andata è in programma il 22 ottobre 2025 in Polonia, mentre il ritorno si giocherà il 5 novembre, tra le mura amiche del Viola Park, nello stadio “Curva Fiesole”, impianto che farà da cornice al debutto internazionale casalingo dei gigliati.

Per la squadra guidata da Daniele  Galloppa sarà una doppia sfida affascinante e impegnativa, contro un avversario solido e abituato a competere in ambito europeo. Ma in casa viola non manca l’entusiasmo: il gruppo, ricco di talenti provenienti dal settore giovanile e da recenti innesti, sogna di scrivere una nuova pagina nella storia del club.

