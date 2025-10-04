Viola News
FOTO VN – Primavera: al Viola Park c’è anche il presidente del Verona

Ferrari e Angeloni Fiorentina
Il presidente italo-americano dell'Hellas è al Viola Park per seguire la partita della Primavera tra Fiorentina e Verona
Italo Zanzi, presidente dell'Hellas Verona, si trova sugli spalti del Viola Park. Il dirigente italo-americano è a Firenze per seguire la formazione primavera impegnata contro la Fiorentina di Galloppa (LIVE).

Italo Zanzi Verona

Nella foto del nostro inviato, si vede la dirigenza viola dopo aver salutato la delegazione scaligera. Si distinguono il Dg Alessandro Ferrari, il responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni e il capo osservatore Maurizio Niccolini.

Ferrari e Angeloni Fiorentina

