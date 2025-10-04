FOTO VN – Primavera: al Viola Park c’è anche il presidente del Verona

Italo Zanzi, presidente dell'Hellas Verona, si trova sugli spalti del Viola Park. Il dirigente italo-americano è a Firenze per seguire la formazione primavera impegnata contro la Fiorentina di Galloppa (LIVE).
Nella foto del nostro inviato, si vede la dirigenza viola dopo aver salutato la delegazione scaligera. Si distinguono il Dg Alessandro Ferrari, il responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni e il capo osservatore Maurizio Niccolini.
