Quella volta che De Gea battezzò Svilar dopo una papera contro lo United

Il talento riconosce il talento, anche nel momento più buio: la storia risalente ad 8 anni fa

Federico Targetti Caporedattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 12:56)

Mile Svilar e David De Gea sono stati i due migliori portieri del 2024/25 in Serie A. Il premio è andato al portiere giallorosso, ma nessuno si sarebbe scandalizzato se a trionfare fosse stato il viola. Dopo le prime partite della stagione successiva, i risultati delle rispettive squadre sono opposti - la Roma vola con 12 punti in 5 partite, la Fiorentina arranca con 3 in altrettante gare - ma il livello delle prestazioni rimane elevato. E lo dimostrano i dati.

Primatisti — Se da una parte Svilar, pur avendo subito solo e solamente un gol (di Simeone col Torino, decisivo) in 450 minuti di gioco, detiene il record nei top 5 campionati europei per la percentuale di parate sui tiri in porta subiti, con un impressionante 93%, De Gea ha incassato ben 6 reti, ma guida la classifica continentale dei prevented goals. Cosa sono i prevented goals? Sono una metrica avanzata nel calcio che misura l'abilità di un portiere nel parare tiri, confrontando il numero di gol subiti effettivi con il numero di gol previsti derivanti da quei tiri in porta. Come vedete, lo spagnolo è davanti a tutti con il valore di 0,683.

David ci aveva visto lungo — E se tra non molto tempo la grande carriera di De Gea volgerà al termine, potrà sempre dedicarsi alla scoperta di talenti in porta: l'occhio non gli manca, come ha dimostrato il 18 ottobre 2017, addirittura 8 anni fa, battezzando proprio un giovanissimo Svilar dopo un Benfica-Manchester United ai gironi di Champions League. Forse le immagini di quella partita ve le ricordate anche: il portierino, allora 18 anni e 52 giorni, il più giovane di sempre nella competizione, aveva commesso un erroraccio decisivo trascinandosi in porta il pallone bloccato su una punizione innocua di Rashford, ed era scosso a fine partita. Belle le immagini di Lukaku intento a consolarlo, ancora più belle le parole di De Gea dopo la gara: “I tifosi del Benfica dovrebbero essere contenti di avere un portiere così. Oggi ha fatto un errore, capita. Le sue capacità sono però straordinarie e fossi in loro non mi soffermerei su questo errore. Dall’area opposta ho visto giocare un portiere dal talento enorme”. E infatti al ritorno Svilar ha parato un rigore a Martial, prima di fare un altro autogol, stavolta solo sfortunato per via del rimpallo del pallone sul suo corpo dopo un palo di Matic. Domani i due saranno nuovamente di fronte: momenti opposti, ma classe in abbondanza.