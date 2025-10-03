L'allenatore della Primavera della Fiorentina, Daniele Galloppa, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della gara contro il Verona di domani. Queste le sue parole:
Galloppa: “Abbiamo recuperato un attaccante. Verona? Ecco cosa mi aspetto”
Le parole dell'allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona
Mi aspetto una partita molto difficile, il Verona è una squadra fisica, simile al Monza per certi aspetti, ma più strutturata. Sappiamo cosa ci aspetta. È un appuntamento importante e ci farà capire a che livello siamo. Vogliamo capire quanto vogliamo essere protagonisti in questo campionato. Abbiamo diverse soluzioni quest’anno. Mi auguro che davanti siano determinanti, perché possiamo incidere di più. Se penso a Bertolini, Kone, Jallow, Mazzeo, Evangelista e Puzzoli, che abbiamo recuperato: sono tutte soluzioni offensive che mi auguro trovino più la porta. A livello di classifica la squadra è a un ottimo punto, mentre livello di squadra buono, vorrei vedere di più. Vogliamo essere protagonisti, ma dobbiamo crescere ancora. Dobbiamo essere più continui durante la partita.
