Scopri dove vedere la settima giornata del Campionato Primavera 1. La Fiorentina sarà ospite dell’AlbinoLeffe, attualmente penultimo in classifica a pari punti con i viola
VIDEO - Parte oltre l'ultimo uomo e segna: gol buono grazie alla "Legge Wenger"
Centro Sportivo Giacinto Facchetti, domenica 17 ottobre ore 15:00. I campioni in carica, col tricolore sul petto, sfidano i blucelesti attualmente penultimi in classifica a pari punti con i viola.
|AlbinoLeffe - Fiorentina
|7' giornata di campionato
|Domenica 17 Ottobre 2026
|CS Giacinto Facchetti
|TV
|Sportitalia; Canale 60
|Streaming
|Sportitalia, app Sportitalia
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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