Scopri dove vedere la settima giornata del Campionato Primavera 1. La Fiorentina sarà ospite dell’AlbinoLeffe, attualmente penultimo in classifica a pari punti con i viola

Iacopo Salvatori
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VIDEO - Parte oltre l'ultimo uomo e segna: gol buono grazie alla "Legge Wenger"

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Centro Sportivo Giacinto Facchetti, domenica 17 ottobre ore 15:00. I campioni in carica, col tricolore sul petto, sfidano i blucelesti attualmente penultimi in classifica a pari punti con i viola.

AlbinoLeffe - Fiorentina 7' giornata di campionato
Domenica 17 Ottobre 2026 CS Giacinto Facchetti
TV Sportitalia; Canale 60
Streaming Sportitalia, app Sportitalia

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
Dove vederla Primavera 2026 27 Andreazzoli

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