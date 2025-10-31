Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS giovanili news viola primavera Galloppa: “Il Parma è forte. Domani avremo delle risposte importanti”

giovanili

Galloppa: “Il Parma è forte. Domani avremo delle risposte importanti”

Galloppa: “Il Parma è forte. Domani avremo delle risposte importanti” - immagine 1
Mister Daniele Galloppa, in vista della sfida contro il Parma Primavera, ha parlato sul sito ufficiale della Fiorentina
Redazione VN

Il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della gara col Parma. Tutti i risultati del campionato Primavera su NumeriCalcio.it:

Nelle ultime due settimane vedo che il livello in allenamento si è alzato e sono contento, ma ancora dobbiamo fare degli step importanti. Il Parma è forte, ha speso negli anni per vincere la Primavera 2 e non ci è mai riuscito perdendo sempre in finale, ma è una squadra costruita per fare bene. Conosco l'ambiente e davanti ci troveremo una squadra molto forte, ma noi siamo pronti a fare la nostra partita consapevoli delle nostre qualità. Veniamo da una gara giocata bene contro l'Atalanta, nella quale abbiamo capito che possiamo essere protagonisti in questo campionato. Il test di domani ci darà risposte importanti, anche se è ancora presto per parlare di playoff

Leggi anche
Come funziona la Youth League e come ha fatto la Fiorentina a qualificarsi
Fiorentina Primavera, Deli: “Siamo affiatati. Sogno la Serie A ed il Mondiale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA