Il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della gara col Parma. Tutti i risultati del campionato Primavera su NumeriCalcio.it:
Galloppa: “Il Parma è forte. Domani avremo delle risposte importanti”
Mister Daniele Galloppa, in vista della sfida contro il Parma Primavera, ha parlato sul sito ufficiale della Fiorentina
Nelle ultime due settimane vedo che il livello in allenamento si è alzato e sono contento, ma ancora dobbiamo fare degli step importanti. Il Parma è forte, ha speso negli anni per vincere la Primavera 2 e non ci è mai riuscito perdendo sempre in finale, ma è una squadra costruita per fare bene. Conosco l'ambiente e davanti ci troveremo una squadra molto forte, ma noi siamo pronti a fare la nostra partita consapevoli delle nostre qualità. Veniamo da una gara giocata bene contro l'Atalanta, nella quale abbiamo capito che possiamo essere protagonisti in questo campionato. Il test di domani ci darà risposte importanti, anche se è ancora presto per parlare di playoff
