VIOLA NEWS giovanili news viola primavera Fiorentina Primavera, Deli: “Siamo affiatati. Sogno la Serie A ed il Mondiale”

giovanili

Fiorentina Primavera, Deli: “Siamo affiatati. Sogno la Serie A ed il Mondiale”

Lapo Deli
Le parole del centrocampista della Fiorentina Primavera.
Redazione VN

Il centrocampista della Fiorentina Primavera Lapo Deli ha parlato ai canali ufficiali dei viola all'interno della rubrica "Viola Futuro". Ecco le sue parole.

"La partita più emozionante di questi anni? Quella che ho vissuto in Under-17 contro l'Inter, quando eravamo in semifinale scudetto. Eravamo una grande squadra, ci credevamo tanto, purtroppo però non è finita bene. I miei compagni di squadra? Ho uno splendido rapporto con i miei compagni, soprattutto con i 2006. Siamo un grandissimo gruppo che quest'anno si è arricchito anche dei 2007. Essere un 2006 mi dà tanta responsabilità ma anche i più giovani sono ragazzi molto responsabili. Cosa avrei fatto se non il calciatore? Io ho sempre pensato al calcio, non ho mai avuto altri sport o hobby tranne la playstation e uscire con gli amici".

LEGGI ANCHE

Alcuni aneddoti

—  

"Chi è più forte alla Playstation? Trapani, è il più forte di tutti. Insieme a lui, a Angiolini. Chi mi ha trasmesso la passione per il pallone? Mio padre. Ci ha anche giocato da giovane, anche se non ad alti livelli. Anche mio fratello giocava a calcio. Dove mi vedo tra cinque anni? Spero in Serie A, ma già da ora so che non sarà facile. Spero però in alto, ed il mio sogno è quello di vincere il Mondiale".

Leggi anche
Primavera, c’è la Youth League: data, ora e avversario del debutto viola
FOTO VN – Primavera: al Viola Park c’è anche il presidente del Verona

© RIPRODUZIONE RISERVATA