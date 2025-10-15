Il centrocampista della Fiorentina Primavera Lapo Deli ha parlato ai canali ufficiali dei viola all'interno della rubrica "Viola Futuro". Ecco le sue parole.
Fiorentina Primavera, Deli: “Siamo affiatati. Sogno la Serie A ed il Mondiale”
"La partita più emozionante di questi anni? Quella che ho vissuto in Under-17 contro l'Inter, quando eravamo in semifinale scudetto. Eravamo una grande squadra, ci credevamo tanto, purtroppo però non è finita bene. I miei compagni di squadra? Ho uno splendido rapporto con i miei compagni, soprattutto con i 2006. Siamo un grandissimo gruppo che quest'anno si è arricchito anche dei 2007. Essere un 2006 mi dà tanta responsabilità ma anche i più giovani sono ragazzi molto responsabili. Cosa avrei fatto se non il calciatore? Io ho sempre pensato al calcio, non ho mai avuto altri sport o hobby tranne la playstation e uscire con gli amici".
Alcuni aneddoti—
"Chi è più forte alla Playstation? Trapani, è il più forte di tutti. Insieme a lui, a Angiolini. Chi mi ha trasmesso la passione per il pallone? Mio padre. Ci ha anche giocato da giovane, anche se non ad alti livelli. Anche mio fratello giocava a calcio. Dove mi vedo tra cinque anni? Spero in Serie A, ma già da ora so che non sarà facile. Spero però in alto, ed il mio sogno è quello di vincere il Mondiale".
