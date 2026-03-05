La Fiorentina ha messo a segno un colpo in prospettiva futura. Il club viola, infatti, ha comunicato l'acquisto a parametro zero di Pape Alou Niang; difensore senegalese classe 2007. Il comunicato ufficiali:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS giovanili news viola primavera Colpo in prospettiva per la Fiorentina. Acquistato un classe 2007 a parametro zero
giovanili
Colpo in prospettiva per la Fiorentina. Acquistato un classe 2007 a parametro zero
Colpo per il settore giovanile viola. Pape Alou Niang, difensore centrale classe 2007 arriva a parametro zero
ACF Fiorentina comunica l'acquisto a parametro zero del calciatore senegalese Pape Alou Niang, con contratto fino al 30 giugno 2026.
il difensore classe 2007 entrerà a far parte del Settore Giovanile viola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA