Andreazzoli sottolinea la crescita dei giovani viola e presenta le insidie della sfida contro l’AlbinoLeffe
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Intervistato ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina in vista della sfida di domenica contro l’AlbinoLeffe, l’allenatore Aurelio Andreazzoli ha analizzato il momento della squadra viola:
Anche in questa giornata siamo scesi in campo con la rosa più giovane del campionato, un aspetto che rappresenta uno degli obiettivi del nostro percorso. I ragazzi dimostrano grande partecipazione e motivazione nel seguirci, ed è questa la soddisfazione più importante. Ci manca, forse ingiustamente, la gratificazione dei risultati sul campo, che sarebbe sicuramente un ulteriore stimolo. Quando viene meno un elemento così importante, è necessario impegnarsi ancora di più in altri ambiti. Penso, ad esempio, alla puntualità, al mantenimento dell’ordine negli spogliatoi e all’importanza di riconoscere il valore di tutte le persone che lavorano al servizio dei ragazzi. Sono principi che i più giovani devono imparare a comprendere, soprattutto perché talvolta sono abituati, tra virgolette, a essere serviti. Vederli acquisire questa consapevolezza rappresenta già un traguardo significativo, che considero persino più gratificante di un risultato ottenuto sul campo.
Sull’AlbinoLeffe
Le insidie sono quelle che si incontrano abitualmente quando si affronta un avversario. Si tratta di una squadra ben organizzata, capace di proporre diverse soluzioni durante la partita. Dovremo essere concentrati su più aspetti e prepararci nel modo migliore. È un gruppo guidato con attenzione e abituato a cambiare atteggiamento a seconda delle situazioni: sarà fondamentale saper leggere i diversi scenari e riconoscere tempestivamente le loro caratteristiche.
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