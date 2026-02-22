Bellissimo gesto quello compiuto da Salvatore Cianciulli, giocatore dell'Under 18, per il compagno di squadra, Angelo Lorusso, che nei giorni scorsi è rimasto coinvolto in un incidente.
Under 18: Cianciulli segna e dedica il gol a Lorusso, coinvolto in un incidente
Bel gesto del giocatore dell'Under 18, Cianciulli, per il compagno rimasto coinvolto in un incidente
Dopo aver pareggiato su calcio di rigore nella sfida contro l'Atalanta, Cianciulli ha esposto una maglia con scritto: "Forza Angelo". La foto:
