L’Under 18 italiana torna in campo per una doppia amichevole contro l’Ucraina. Per queste partite, il CT Massimiliano Favo ha convocato 28 giocatori del 2008, tra cui figurano anche alcuni calciatori della Fiorentina, Alessandro Perrotti e Antonio Pirrò . Di seguito la lista completa dei convocati:
giovanili
U18, doppia amichevole contro l’Ucraina: tra i convocati anche due talenti viola
Portieri—
Renato Widmer D'Autilia (Basilea), Alessandro Longoni (Milan).
Difensori—
Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Tommaso Casadei (Cesena), Cristian Costabile (Sassuolo), Karim Diop (Sampdoria), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Davide Pavesi (Cremonese), Alessandro Perrotti (Fiorentina)
Centrocampisti—
Andrea Ballanti (Torino), Alessio Baralla (Como), Christian Dottori (Perugia), Mattia Esposito (Sorrento), Giuseppe Forte (Roma), Luca Lo Monaco (Bologna), Valerio Maccaroni (Roma), Edoardo Mariani (Vis Pesaro), Antonio Pirrò (Fiorentina), Vincenzo Prisco (Napoli), Marco Tiozzo Pagio (Juventus)
Attaccanti—
Destiny Elimoghale (Juventus), Gabriele Falasca (Torino), Christian Fogliaro (Monza), Lorenzo Paratici (Roma), Francesco Reita (Monza).
© RIPRODUZIONE RISERVATA