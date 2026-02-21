Incidente sulla A16: giovane promessa viola trasportata via in elisoccorso

Come riporta Antenna Sud, un grave incidente si è verificato intorno alle 23:45 di venerdì 20 febbraio sull’Autostrada A16, all’altezza di Cerignola. Secondo quanto riportato, un’auto con a bordo padre e figlio ha tamponato un camion per cause ancora in corso di accertamento. Tre persone sarebbero rimaste ferite.