Si muove anche il calciomercato intorno alle selezioni giovanili della Fiorentina, oltre che alla prima squadra. La società viola, dopo aver annunciato nella giornata di ieri l'arrivo del classe 2008 Mario Pietropaolo, ha salutato in queste ore Filippo Porciatti.
Si muove il mercato delle giovanili viola. La Fiorentina saluta un classe 2007
Altra uscita legata alle giovanili viola. Dall'Under 18 saluta Filippo Porciatti, per raggiungere la Pianese
Portiere classe 2007, arrivato nel 2023 dopo la mancata iscrizione ai campionati professionistici del Siena e conseguente svincolo di tutti i tesserati, compresi quelli del settore giovanile. Porciatti, dopo aver giocato per l'Under 17 e 18 viola, si è trasferito a titolo definitivo nella prima squadra della Pianese, società amica della Fiorentina, militante in Serie C. Ecco la nota del club bianconero:
Filippo Porciatti è un nuovo giocatore della Pianese. L’estremo difensore classe 2007, cresciuto nelle giovanili del Siena e della Fiorentina, si trasferisce nella compagine amiatina a titolo definitivo. Porciatti si è già unito al gruppo bianconero ed è a disposizione di mister Birindelli e del suo staff. A Filippo l’augurio di buon lavoro con la maglia delle zebrette da parte di tutta la società
