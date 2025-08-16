Si muove il mercato delle giovanili viola. La Fiorentina saluta un classe 2007

Si muove anche il calciomercato intorno alle selezioni giovanili della Fiorentina, oltre che alla prima squadra. La società viola, dopo aver annunciato nella giornata di ieri l'arrivo del classe 2008 Mario Pietropaolo , ha salutato in queste ore Filippo Porciatti .

Portiere classe 2007, arrivato nel 2023 dopo la mancata iscrizione ai campionati professionistici del Siena e conseguente svincolo di tutti i tesserati, compresi quelli del settore giovanile. Porciatti, dopo aver giocato per l'Under 17 e 18 viola, si è trasferito a titolo definitivo nella prima squadra della Pianese, società amica della Fiorentina, militante in Serie C. Ecco la nota del club bianconero: