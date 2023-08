Siena, svincolati tutti i calciatori: la Fiorentina tessera due giovani

La notizia è di pochi giorni fa: la FIGC ha deliberato lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati dell’ACR Siena. La società non si è iscritta ai campionati professionistici e il provvedimento riguarda anche il settore giovanile. La Fiorentina ne ha subito approfittato per portare in viola due profili molto interessanti, vale a dire il portiere classe 2007 Filippo Porciatti e l'attaccante classe 2008 Alessandro Rovetini. Il primo farà parte degli Under 17 di mister Capparella, mentre il secondo sarà a disposizione di Guberti, altro fresco ex senese, in Under 16.