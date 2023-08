Comotto: “Nzola più funzionale di Cabral. Arthur, due fattori fanno la differenza”

"Beltran, ballano cifre importanti. Se ne parla bene, confermarsi in Italia però non è facile. La Fiorentina vende e reinveste, ma non tutte le società si muovono su questo livello di cifre. Arthur? Ambiente e allenatore fanno la differenza tra un'esperienza e l'altra per far esprimere al meglio il giocatore. La cessione di Cabral è un'operazione giusta, è stato capocannoniere in un torneo mediocre come la Conference League, Nzola potrebbe garantire lo stesso numero di gol in campionato e ha caratteristiche più funzionali per il gioco di Italiano. L'angolano è molto discontinuo mentalmente, ma le qualità ci sono e l'allenatore sa come stimolarlo. Dodo? Un anno fa dissi che andava aspettato, ha avuto un cambio di passo a fine stagione, se si riconferma può avere una prospettiva importante anche sul mercato. Parisi? Ce ne sono pochi in Italia come lui, acquisto davvero intelligente".