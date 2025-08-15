Nuovo acquisto per le giovanili. Dal Cagliari arriva Pietropaolo: la nota

Si muove anche il calciomercato intorno alle selezioni giovanili della Fiorentina, oltre che alla prima squadra. La società, con un comunicato ufficiale, ha ufficializzato l'arrivo del classe 2008 Mario Pietropaolo, ala sinistra che arriva dal cagliari. Questa la nota della Fiorentina:
ACF Fiorentina comunica di aver sottoscritto un contratto di apprendistato sportivo della durata di tre anni con Mario Pietropaolo, calciatore classe 2008. La Società accoglie con soddisfazione la firma del giovane viola, augurandogli un percorso di crescita ricco di soddisfazioni personali e di squadra con la maglia della Fiorentina.
