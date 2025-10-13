Angeloni: “I nostri ragazzi che arrivano in Prima Squadra sono la vittoria più bella”

Così Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, presente a Tolentino per il convegno "Il mercato e lo scouting internazionale" (dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb.com):
Siamo tutti contenti del lavoro che stiamo facendo con i giovani, e non solo per le coppe vinte o le finali scudetto raggiunte. La nostra vittoria più bella è vedere tutti quei ragazzi che sono riusciti ad arrivare in Prima squadra, penso ai vari Ranieri, Kayode, Comuzzo, ma anche giovani come Rubino e Harder che hanno debuttato lo scorso anno. Fortini e Kouadio meritano un discorso a parte, il primo è stato bravo a sfruttare l'opportunità della Juve Stabia in Serie B, mentre il secondo l'anno scorso non era nemmeno titolare in Primavera, poi è cresciuto e adesso si confronta con i grandi. Kospo? Un elemento molto interessante e di prospettiva, ma è di competenza della Prima Squadra. I nostri segreti? Sicuramente la collaborazione sistematica con le società affiliate, in particolare quelle toscane, e sono oltre 70. Poi c'è il Viola Park, il cui avvento ha facilitato il nostro lavoro e permesso a tutti i giocatori di sentirsi parte dello stesso gruppo-famiglia.
