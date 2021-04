N. Pierozzi: “Oggi eravamo 11 fratelli. Commisso ha festeggiato con noi”

L'esterno viola: "E' stata una vittoria bellissima, dal campo percepivo che eravamo tutti sul pezzo. Finale meritata fino in fondo"

Niccolò Pierozzi, esterno della Primavera viola, ha parlato a margine della vittoria in semifinale di Coppa Italia contro il Genoa. Questo il suo pensiero pubblicato sui canali social ACF: "I festeggiamenti sono stati tanti nello spogliatoio. E' venuto il presidente con tutta la dirigenza e ci hanno fatto i complimenti. Dobbiamo tenere il morale alto e restare svegli perché il vero obiettivo è la finale. Siamo tutti contenti. E' stata una vittoria bellissima, dal campo percepivo che eravamo tutti sul pezzo, ci aiutavamo, eravamo 11 fratelli. Ce la siamo meritata fino in fondo. La Lazio? E' una squadra tosta e la finale è abbastanza vicina ma avremo tempo per pensarci. Pensiamo al campionato ma la finale di Coppa Italia è uno degli obiettivi più importanti".