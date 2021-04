Aquilani: “Partita meravigliosa dei ragazzi, volevamo la finale a tutti i costi”

Il mister raggiante a fine gara: "Siamo contenti, vanno fatti i complimenti a loro perché stanno crescendo sotto tutti i punti di vista"

Mister Alberto Aquilani, a margine della vittoria per 2-0 contro il Genoa che vale la finale di Coppa Italia Primavera, ha preso la parola attraverso i canali ufficiali ACF. Evidente la sua felicità: "Siamo contenti, come ho detto ieri era una finale e una vittoria che volevamo a tutti i costi. Questi ragazzi hanno fatto una partita meravigliosa, vanno fatti i complimenti a loro perché stanno crescendo sotto tutti i punti di vista. Siamo contenti, adesso manca un pezzettino per tenere a Firenze la coppa. La Lazio? Una squadra tosta con delle individualità importanti. Oggi ha vinto 3-2 dopo aver preso subito gol, è una squadra esperta. Sarà una partita molto difficile ma abbiamo tempo prepararla. Dobbiamo pensare solo a noi perché se giochiamo come sappiamo dipende solo da quello che facciamo in campo. Abbiamo vinto contro Milan, Juventus e Genoa per arrivare in finale, non delle squadre qualunque. Stanno facendo un percorso straordinario".