Coppa Italia Primavera – Fiorentina-Genoa: viola di nuovo in finale!

La cronaca della semifinale di Coppa Italia Primavera che vede di fronte viola e rossoblu

Per la terza stagione consecutiva la Fiorentina vola in Coppa Italia Primavera e proverà a difendere il trofeo vinto nel 2019 e nel 2020. Ad aspettarla ci sarà la Lazio, che ha eliminato il Verona (CLICCA). Sarà una riedizione della finale del 2014. Allora i biancocelesti di Simone Inzaghi si imposero nettamente sui viola di Leonardo Semplici nel doppio confronto. Il prossimo 28 aprile sarà sfida secca in sede da decidere (Reggio Emilia?).