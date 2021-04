Commisso: “Felice per la Primavera. Alti e bassi, ma critiche continue”

Il presidente dopo la finale conquistata dai ragazzi di Aquilani: "Qualcuno ha scritto che abbiamo rovinato anche la Primavera..."

Dopo il trionfo per 2-0 dei ragazzi di Aquilani in semifinale di Coppa Italia Primavera, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ai media presenti. Queste le sue dichiarazioni: "Qualcuno ha scritto che abbiamo rovinato anche la Primavera. Sono contento per questa finale. Ho parlato con i ragazzi, è un mese che aspetto questa partita e mi hanno accontentato. Abbiamo avuto momenti alti, altri bassi, ma le critiche qua sono continue. I ragazzi stanno giocando benissimo".