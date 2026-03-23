La Fiorentina Under 18 allenata da Mister Marco Capparella vince ai supplementari contro il Rjieka la finale del Torneo di Viareggio 2026 sollevando al cielo la Coppa Carnevale che mancava dal 1992.
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VIOLA NEWS giovanili La Fiorentina vince il Viareggio: arrivano le congratulazioni di Commisso
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La Fiorentina vince il Viareggio: arrivano le congratulazioni di Commisso
Un trofeo importante, la Viareggio Cup. Le congratulazioni di Commisso
Sale così a nove il numero Tornei di Viareggio conquistati, una vittoria con una dedica speciale alla memoria del Presidente Rocco Commisso che un anno fa era sugli spalti dello stadio dei Pini. ‘’Mi congratulo con tutti ragazzi e con tutto lo staff del settore giovanile dal Direttore Angeloni a tutti quelli che quotidianamente lavorano al Rocco B. Commisso Viola Park e che sono gli artefici di questo risultato di prestigio" queste le parole del Presidente Giuseppe B. Commisso
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