La Fiorentina vince il Viareggio: arrivano le congratulazioni di Commisso

Sale così a nove il numero Tornei di Viareggio conquistati, una vittoria con una dedica speciale alla memoria del Presidente Rocco Commisso che un anno fa era sugli spalti dello stadio dei Pini. ‘’Mi congratulo con tutti ragazzi e con tutto lo staff del settore giovanile dal Direttore Angeloni a tutti quelli che quotidianamente lavorano al Rocco B. Commisso Viola Park e che sono gli artefici di questo risultato di prestigio" queste le parole del Presidente Giuseppe B. Commisso