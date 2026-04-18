Juventus Primavera, Padoin: “Fiorentina tra le più attrezzate, dura da arginare”

Il tecnico della Juventus Primavera Simone Padoin ha parlato ai canali ufficiali bianconeri della sconfitta contro la primavera viola:

LE DICHIARAZIONI

"È davvero un peccato avere perso così, proprio negli ultimi minuti di gioco, dopo una gara affrontata esattamente come l'avevamo preparata. Sapevamo che la Fiorentina fosse una delle squadre più attrezzate del campionato, con un palleggio difficile da arginare, ma oggi sono estremamente soddisfatto dell'ambizione mostrata dai miei ragazzi".