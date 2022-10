Italia Under 16: due giocatori viola convocati per lo stage del 18 ottobre

Tramite i propri canali la FIGC ha pubblicato l'elenco dei convocati per il nuovo stage dell'Italia Under 16, che si ritroverà a Roma il 18 ottobre per svolgere due allenamenti prima di sfidare in amichevole la formazione dei pari età della Roma. Nella lista mister Zoratto ha inserito anche due giocatori della Fiorentina, ovvero i centrocampisti Piergiorgio Bonanno e Carlo Evangelista.