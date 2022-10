Under 16, quattro ragazzi della Fiorentina convocati in Nazionale

Buone notizie per le giovanili viola

In occasione delle gare della Nazionale Under 16 che l'Italia giocherà nei prossimi giorni (Italia-Olanda in programma a Coverciano l'11 ottobre alle 18 e sempre Italia-Olanda prevista a Tirrenia il 13 ottobre alle 12), l’Allenatore Daniele Zoratto ha convocato ben quattro giocatori della Fiorentina, ovvero Tommaso Vannucchi, Lorenzo Biagioni, Diego Pisani e Stefano Maiorana.