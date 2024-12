Giovanili viola: dagli Under 18 agli Under 13, risultati e classifiche

UNDER 16: sconfitta casalinga contro il Catanzaro nella gara terminata 2-1 per i calabresi. Illude il gol su punizione di Faye dopo appena otto minuti. (questo il LINK per rivedere la partita). Fiorentina quinta in classifica a 19 punti. Nella prossima giornata gli Under 16 affronteranno in casa la Juve Stabia.

UNDER 15: i ragazzi di mister Cristiani vincono anche la sfida contro il Catanzaro per 5-1. Decisiva la tripletta del solito Croci e la doppietta di Innocenti. (questo il LINK per rivedere la partita). La Fiorentina è campione d’inverno con 33 punti. La prossima giornata sarà derby contro l’Empoli, gara rinviata che chiuderà il girone d’andata.

UNDER 14: sfida in trasferta contro l’Arezzo vinta dai giovani viola per 5-0. A segno Carpita (autore di una doppietta), Innocenti, Mignemi e Pistone. I gigliati salgono a 28 punti rimanendo al comando della classifica. Il 12 gennaio affronteranno il Genoa in casa.

UNDER 13: tre punti anche per i più giovani viola che vincono la gara contro l'Arezzo per 4-2. Reti gigliate di Diop, Remorini, Perini e Biagini. La Fiorentina sale a 24 punti e resta al secondo posto, a -1 dall'Empoli capolista. Prima sfida del 2025 sarà Fiorentina-Genoa.

PRIMAVERA FEMMINILE: terminato il girone di andata, il campionato riprenderà il 12 gennaio. Qui il LINK per approfondire la situazione del campionato.