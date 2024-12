Primavera femminile: la situazione al termine del girone di andata

Siamo arrivati al giro di boa del campionato Primavera 1 femminile, vediamo come è andato fino a questo momento.

Le giovani Viola dopo un periodo di appannamento si sono riprese vincendo le ultime due partite di campionato, ma ancora non sono nella zona play off. Il torneo è dominato dalla Juventus inseguita a distanza di 7 punti dal Milan. In zona retrocessione Arezzo e Como occupano le ultime due posizioni che condannano alla Primavera 2. Le prime quattro accedono alla fase finale. Di seguito la classifica completa.