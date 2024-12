Under 17 al giro di boa: la situazione nei tre gironi

Il campionato è suddiviso in tre gironi con formazioni del centro nord (A), nord est (B), centro sud (C). Vediamo le classifiche e le posizioni che garantiscono l'accesso alla fase finale per l'assegnazione dello scudetto. Le 40 partecipanti sono suddivise in 3 gruppi, due da 13 società (A e C) e uno da 14 (B). La prima e la seconda classificata di ciascun girone accedono direttamente ai quarti di finale. Le terze e le quarte classificate insieme alle due migliori quinte vengono accoppiate tenendo conto di una graduatoria di merito e si affrontano in due turni a gare uniche. Iniziamo il resoconto dal girone C dove è impegnata la Fiorentina