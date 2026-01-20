Tutti i risultati completi delle gare del fine settimana delle giovanili della Fiorentina. Risultati e classifiche completi su numericalcio.it
giovanili
Giovanili viola: dagli Under 18 agli Under 13, risultati e classifiche
UNDER 18: La Fiorentina si impone al Viola Park per 2-0 contro il Parma riducendo il gap che la separa dalla zona playoff. A segno il sotto età Clarizia nel primo tempo; trova il raddoppio Perrotti nella ripresa (Qui il LINK per rivivere la partita). I ragazzi di mister Capparella occupano attualmente il nono posto a 26 punti in attesa della prossima sfida che li vedrà impegnati nella trasferta di Cesena.
UNDER 17: Inarrestabile la Fiorentina di mister Guberti che in casa della Juve Stabia vince per 0-4 grazie alle reti di Croci (R), Chiti (R) e doppietta di Abrignani. La formazione scesa in campo: Pinzani, Varesis, Tosti, Bianchini, Corduneanu, Ceccarini, Casamenti, Chiti, Nwagwu, Croci, Giannoni. A disp: Tafi, Zemko, Faye, Del Giudice, Lucci, Abrignani. Con questa vittoria la Fiorentina si mantiene stabile al secondo posto a due punti dall'Empoli capolista che affronterà al Viola Park la prossima settimana.
UNDER 16: Vittoria di misura per gli Under 16 che nella gara casalinga contro la Lazio vincono per 1-0 con la rete di Sharka (Qui il LINK per rivivere la partita). La Fiorentina stacca l'Empoli in classifica e sale a quota 36 punti. La prossima settimana affronterà la Juve Stabia in trasferta.
UNDER 15: Vittoria contro la Lazio anche per i ragazzi di mister Balestracci: 2-0 casalingo firmato Picardi e Haxhiraj. Da segnalare un ottimo Floro Flores autore di entrambi gli assist (Qui il LINK per rivivere la partita). Lo scontro al vertice se lo aggiudica la Fiorentina che rimane due punti sotto alla Lazio al terzo posto. Proverà l'aggancio nella trasferta della prossima giornata contro la Juve Stabia.
UNDER 14: Dilagano i più piccoli viola rifilando ben 7 reti alla Torres. A segno: Santoro, Cimino, Remorini, Pirrone, Canu, Di Marino, Diop. La formazione scesa in campo: Rovai, Biagioli, Di Marino, Santoro, Cimino, Piu, Remorini, Scrofani, Pirrone, Di Salvo, Canu. A disp: Luci, Caselli, Cecioni, Fanteria, Kola, Fommei, Larrea, Ruffoli, Bini. La Fiorentina continua la propria scia di vittorie e mantiene il primo posto in classifica in attesa della sfida contro l'Arezzo.
Primavera femminile: L'unica nota negativa di un weekend quasi perfetto è la sconfitta delle ragazze di mister Gori che cadono per 2-0 in casa del Sassuolo. La Primavera femminile rimane così in nona posizione a 11 punti, ancora ben distante dalla zona retrocessione. La prossima settimana affronteranno la Roma in casa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA