Galloppa: “Torino squadra in forma. C’è bisogno di tutti, vogliamo fare la partita”

L'allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa , ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della partita contro il Torino in trasferta: "Affrontiamo una squadra in forma e organizzata, lo dimostra la striscia di risultati positivi. Sarà una gara complicata su un campo molto piccolo. Si deciderà nella qualità del gesto, nella pulizia del passaggio. Dico spesso ai miei giocatori di pensare prima della giocata e domani servirà pensare ancora prima, ci sarà davvero poco tempo".

Ha poi continuato analizzando la gara: "Non sono una squadra che aspetta, ma non ti fanno fare la partita. Bisognerà avere pazienza ma non troppa, vengono a prenderti alto e sono aggressivi. Sarà una gara di ritmo, dinamica. Dobbiamo essere bravi a trovare la giusta profondità e poi a difenderci da squadra matura. Abbiamo avuto una settimana piena per lavorare, mancava da tantissimo. Abbiamo dato continuità e un segnale positivo tornando in testa, ora dobbiamo continuare a lavorare forte. C'è bisogno di tutti, anche di chi gioca meno. Spero siano tutti concentrati. La Fiorentina deve portare sé stessa in ogni campo: vogliamo essere propositivi e fare la partita".