Frison: “Atalanta? Dura, ma daremo battaglia. Siamo forti e giochiamo bene”

Il giovane difensore viola: "Ormai da quattro anni andiamo in finale, è sempre un'emozione per noi e per la società"

Redazione VN

Il difensore della Primavera viola Filippo Frison, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha parlato delle sue emozioni poco prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Atalanta, finale di Coppa Italia Primavera: "Ormai da quattro anni andiamo in finale, è sempre un'emozione per noi e per la società. Siamo pronti a dare battaglia ai nostri avversari".

Frison conclude: "Siamo un grande gruppo e giochiamo bene, abbiamo assimilato i concetti del mister. Ora abbiamo anche più esperienza. L’Atalanta? È forte, sarà dura soprattutto perché in una finale che è sempre una gara secca e diversa dal campionato".