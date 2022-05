Coppa Italia Primavera, alle 18 la finale Fiorentina-Atalanta: probabili formazioni

I viola, campioni in carica dal 2019, cercano la quarta affermazione consecutiva per entrare nella storia

I viola di Alberto Aquilani, campioni in carica dal 2019, vogliono la quarta affermazione di fila per entrare nella storia del torneo: mai nessuna società ha vinto così tante edizioni consecutive. Dall'altro lato i nerazzurri di Massimo Brambilla cercano un trionfo che manca dalla stagione 2002/03 .

Quella tra Fiorentina e Atalanta è ormai un classico del calcio giovanile, nelle ultime stagioni di fronte tante volte con trofei in palio: il bilancio storico dice cinque affermazioni viola contro tre nerazzurre in gara secca, ma le ultime due della serie hanno portato a Zingonia due volte la Supercoppa. In questo campionato regna l'equilibrio: vittoria gigliata a Firenze (1-0), vittoria orobica a Bergamo (2-0).