FOTO – Fiorentina Primavera, carica viola dagli spogliatoi: “Per fare la storia”

Alle 18:00 il fischio d'inizio della finalissima di Coppa Italia contro l'Atalanta. I ragazzi di Aquilani sono già in clima partita

Sale l'attesa per il fischio d'inizio di Fiorentina-Atalanta, finale di Coppa Italia Primavera in programma oggi pomeriggio alle 18:00. Direttamente dagli spogliatoi del Penzo, stadio in cui verrà disputato l'ultimo atto della competizione, arriva una foto che la dice lunga sulla determinazione dei ragazzi di Alberto Aquilani.