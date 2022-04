Bianco k.o.: si teme frattura alla spalla per il centrocampista della Primavera

Si teme la frattura alla spalla per Alessandro Bianco, il classe 2002 che ha fatto la spola tra Primavera e prima squadra

Non solo il k.o. contro il Bologna, la Fiorentina Primavera esce da Casteldebole con le ossa rotte... nel vero senso della parola. Per il centrocampista Alessandro Bianco - che dopo il ritiro a Moena ha fatto la spola tra prima squadra e la formazione di Aquilani - si teme infatti una frattura alla spalla. Come riporta Radio Bruno, il classe 2002 verrà operato nei prossimi giorni e salterà sicuramente la finale di Coppa Italia di mercoledì e le ultime due partite di campionato.