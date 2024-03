FOTO – Che trionfo della Primavera! Anche Castrovilli esulta negli spogliatoi

Quella della Fiorentina Primavera è stata una vittoria bellissima e, soprattutto, estremamente importante ai fini della classifica. Ma non solo, perché la sfida col Milan è stata utile per rivedere all'opera Gaetano Castrovilli (la sua gara), che ha potuto riassaporare il campo dopo tanti mesi difficili in cui è rimasto ai box. E dopo la vittoria il centrocampista si è lasciato andare ad un'esultanza di gruppo insieme ai 'compagni per un giorno'.