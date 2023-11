Fiorentina Primavera: un viola uscito per infortunio. Situazione da monitorare

La Fiorentina Primavera di Galloppa ha perso oggi 2-1 sul campo del Torino. Quinta partita di fila senza vittorie per i viola, che restano fermi a 7 punti in classifica, a +5 sulla zona retrocessione. A Orbassano decide la rete di Gabellini, dopo il vantaggio Ruszel pareggiato dal rigore -inesistente- di Sene. TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA. Brutte notizie, inoltre, anche per quanto riguarda gli infortunati: è uscito dal campo, infatti, al 39' Martinelli, portiere gigliato, spesso convocato in prima squadra, che ha dovuto lasciare spazio a Vannucchi a seguito di una botta alla caviglia. La situazione rimane da monitorare.