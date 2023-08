Fiorentina Primavera: test positivo al Viola Park sotto gli occhi di Commisso

La Fiorentina Primavera ha giocato questa mattina un'amichevole contro l'US Poggibonsi, all'interno del Viola Park. La formazione di Daniele Galloppa si è imposta per 5-2 sui "Leoni" che si apprestano a disputare il campionato di Serie D. Il primo tempo si è concluso sul parziale di 1-1 (per il Poggibonsi in rete Bigozzi, in prestito proprio dai viola), prima che i giovani gigliati dilagassero nella ripresa. Il tutto sotto gli occhi del patron Rocco Commisso e del Dg Joe Barone, presenti a bordo campo per seguire la sfida. I massimi dirigenti del club viola sono dunque ancora a Firenze, prima di raggiungere la squadra di Italiano, impegnata stasera a Genova. I ragazzi di Daniele Galloppa, al primo anno sulla panchina dell'U19, si stanno preparando all'esordio stagionale. La prima partita del campionatoPrimavera 1 si avvicina, così come l'esordio ufficiale tra le mura del Viola Park.