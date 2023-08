C'è grande attesa per il mercato ma non solo in casa Fiorentina. Il mese prossimo, infatti, dovrebbe essere inaugurato il Viola Park e al suo interno la Primavera della Fiorentina giocherà le proprie gare casalinghe. E la prima, che contestualmente sarà anche la prima gara ufficiale del Viola Park, sarà un match per i baby viola di Daniele Galloppa. Si tratta di Fiorentina-Genoa, che andrà in scena il 3 settembre per il campionato Primavera 1.