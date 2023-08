Primavera, il punto sulla rosa: gruppo intrigante e nel segno della continuità

Scendendo nelle pieghe della rosa viola, in porta ci sono le conferme di Martinelli (06) e Tognetti e la promozione di Caroti, con Vannucchi (07), Leonardelli (06) e Dolfi (07), titolari tra U18 e U17, già convocati nella scorsa stagione da Aquilani e destinati a far capolino in caso di qualche buco causa chiamata in prima squadra. Con il cambio di modulo (3-4-1-2 o 3-4-2-1) e l'utilizzo della difesa a tre, il pacchetto dei centrali è decisamente fornito: oltre alle conferme di Biagetti e Comuzzo, sono stati promossi Elia e Baroncelli, che già si erano visti l'anno scorso, con loro Maggini e i classe 2006 Sadotti e Kouadio, quest'ultimo destinato a giocare con più continuità in Under 18.

Avanzando in mediana, confermati Harder, Vitolo e Falconi, si aggiungono Ievoli, Gudelevicius e Conti ('06). In gruppo anche Pisani, classe 2007, che può essere la sorpresa. La batteria degli esterni sembra essere già definita: a destra si alterneranno Vigiani e il classe 2006 Fortini, a sinistra invece Denes (rientrato dal prestito al Cesena) e Scuderi, arrivato attaccante dal Trastevere e trasformato in laterale da mister Papalato la scorsa stagione in Under 18. Occhio alla variabile Kayode, che, in caso di conferma in prima squadra nel ruolo 'quinto' e non vice Dodo, potrebbe far capolino da fuoriquota.

Infine l'attacco, il reparto più interessante e da seguire per come sarà miscelato durante la stagione. I centravanti veri sono essenzialmente due, Sene e il classe 2006 Braschi, poiché Caprini (altro '06) ha caratteristiche che possono permettergli di giocare anche da seconda punta. Un ruolo quest'ultimo proprio anche di Rubino ('06) e Presta, forti pure partendo da sinistra. Sul lato opposto ci sono Padilla e Puzzoli ('06), della batteria di mezzepunte quelli utilizzabili anche da 10 classico. Le soluzioni sono molteplici, il lavoro al Viola Park prosegue, l'esordio in campionato (lunedì 28 contro la Roma) si avvicina.