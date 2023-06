Fiorentina Primavera: Padilla omaggiato dalle istituzioni in Ecuador

L’attaccante della Fiorentina Primavera William Alejandro Padilla Mendoza è stato omaggiato in patria dalle istituzioni

L’attaccante della Fiorentina Primavera, William Alejandro Padilla Mendoza è stato omaggiato in patria. Il classe 2005 è tornato nella sua città natale, Quinsaloma, in Ecuador, dove ha ricevuto una targa dal sindaco Cristhian Aldaz Gonzalez e dal presidente della Federíos Ing. Angel Erazo Marín presso il Complejo Deportivo Dinader. Questa la descrizione del post pubblicato dal sindaco di Quinsaloma: “Insieme al presidente della Federíos Ing. Angel Erazo Marín abbiamo reso omaggio a un figlio di questa terra agricola e produttiva, Alejandro Padilla “Chaneke”, giocatore professionista della Fiorentina, che è diventato una fonte di ispirazione per molti atleti del cantone, del paese e del mondo”.